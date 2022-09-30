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Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

30.09.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Konya'da, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Ö'yü Akşehir ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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