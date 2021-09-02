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Konya'da aşılamada hedef: mavi kategori

02.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valisi Vahdettin Özkan: - "Düğünlerdeki virüsü bulaştırma yönünde zemin hazırlayan alışkanlıklardan uzak kalma yönünde tedbirlere yüzde 80-90 oranında uyuluyor. 3 ay öncesine, 1 yıl öncesine göre ağırlıklı olarak kurallara uyma yönünde hassasiyet oluşmuş durumda" - "Bütün hastanelerimiz, sağlık birimlerimiz, 700'ün üzerinde aile hekimliği birimimizle beraber kalabalık olan yerlerde, sanayimizde de seyyar aşı ekiplerini kurmuş ve işletiyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız bu aşılamayla ilgili bir an önce karar verip, gidip aşı olsunlar. Aşılanması gereken herkesin aşılanması bizim hedefimiz"

ZEHRA MELEK ÇAT - Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilk doz aşıda yüzde 72,3'e ulaşan Konya, risk haritasında mavi kategoriyi hedefliyor.

Konya'da şehir merkezindeki 3 hastane halen salgın hastanesi olarak hizmet veriyor.

Aktif vaka sayısındaki artışa rağmen aşının da etkisi ile hastaneye yatış oranlarında ciddi azalma görüldü. Konya'da yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların yüzde 92'sini aşılarını yaptırmamış ya da tamamlamamış kişiler oluşturuyor.

Konya'da 50 yaş üstü 580 bin vatandaştan 3. doz aşısını yaptıranların sayısı yaklaşık 200 bin. 65 yaş üstü vatandaşların 1. doz aşılanma oranı yüzde 93 olmasına rağmen 15-44 yaş aralığında bu oran yüzde 54 seviyelerinde.

Kamu, üniversite ve özel hastanelerinde, 703 aile hekimliği biriminde, il merkezimizde yer alan 4 alışveriş merkezinde, organize sanayi bölgelerinde ve şehrin en işlek caddelerinde aşı istasyonları kuruldu. Ayrıca evde aşı hizmetleri ile görevliler, engelli ve yatalak vatandaşları evlerinde aşılamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı aşı haritasında yüzde 72,3 ile "sarı" kategoride yer alan Konya, en kısa sürede yüzde 75 aşı oranına ulaşarak "mavi" kategoriye geçmeyi hedefliyor.

- "Koşarak gidip aşı olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, AA muhabirine, vaka sayıları ve hastaneye yatış, taleplerinin artması nedeniyle ulusal ve il eylem planları çerçevesinde ilgili birimlerin tedbirleri yerine getirdiğini söyledi.

- "Yoğun bakımlarda aşılarını tam yapmış olanların oranları çok düşük"

Eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Özellikle aşılarını tam olarak yaptırmış olanların virüsten korunduğunu müşahede ettik. İlgili uzmanlarımızın yapmış olduğu sunumlardan, özellikle vefat sayılarından tam aşısını yapmış olanların vefatlarda yüzde 1 veya 2'ye tekabül ettiğini gördük. Bu da aşının etkinliğini gösteriyor. Keza yoğun bakımlarda aşılarını tam yapmış olanların oranları çok düşük. Aşının bu etkinliğini gördükten sonra bütün vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, büyüklerimizin, küçüklerimizin hepsinin el birliğiyle bu virüsten korunmak için en etkili yöntem olan aşıya bir an önce koşarak gidip aşı olmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz."

Okulların açılmasından önce öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin uyması gereken kuralları değerlendirdiklerini ifade eden Özkan, Konya'da bütün sektörlerin koordineli bir şekilde Bilim Kurulunun salgın eylem planına uyduğunu aktardı.

- "Düğünlerde de artık ortak kaplardan değil, tek tek münferit olarak ikramlar yapılmaktadır"

Özkan, Kovid-19'dan kurtulmanın en önemli araçlarından birisinin aşı ve tedbirlere uymak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle Konyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağlık çevrelerinin, hekimlerinin tavsiyelerine ağırlıklı olarak uyuyorlar. Düğünlerdeki virüsü bulaştırma yönünde zemin hazırlayan alışkanlıklardan uzak kalma yönünde tedbirlere yüzde 80-90 oranında uyuluyor. 3 ay öncesine, 1 yıl öncesine göre ağırlıklı olarak kurallara uyma yönünde hassasiyet oluşmuş durumda. Düğünlerde de artık ortak kaplardan değil, tek tek münferit olarak ikramlar yapılmaktadır. Kıyıda köşede uymayanlar varsa da onlarla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz."

Hükümet'in aşı noktasında her türlü tedbiri aldığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Konya'nın aşılamada yüzde 75'in üzerine de çıkacağına inanıyorum. Tabii çok daha önceden bu mavi kategoriye geçmiş olmamız gerekiyordu. Mavi kategoriye de geçeceğiz, yüzde 75'in üzerinde de aşı oranlarını artırmamız gerekiyor. Aslında devletimiz, hükümetimiz her türlü tedbiri almış durumda. Yeterli aşımız var, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız olağanüstü bir fedakarlık içinde.

Bütün hastanelerimiz, sağlık birimlerimiz, 700'ün üzerinde aile hekimliği birimimizle beraber kalabalık olan yerlerde, sanayimizde de seyyar aşı ekiplerini kurmuş ve işletiyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız bu aşılamayla ilgili bir an önce karar verip, gidip aşı olsunlar. Aşılanması gereken herkesin aşılanması bizim hedefimiz."

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