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Konya'da atıl tarım arazisinde üretilen arpa Kastamonu'daki hayvancılara gönderildi

02.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da atıl tarım arazisinde üretilen arpa Kastamonu'daki hayvancılara gönderildi

Konya Büyükşehir Belediyesinin, mülkiyeti kendisine ait olan atıl arazide ekilen arpadan elde ettiği mahsulü, Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen hayvan üreticilerine gönderdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde mülkiyeti kendilerine ait, atıl durumda bulunan arazilerde susuz tarım uygulaması yaparak, hem kuraklığa dayanıklı türlerle ilgili AR-GE çalışması yaptıklarını hem de elde edilen ürünün tamamını sosyal destek amacıyla kullandıklarını belirtti.

Çalışma kapsamında Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde atıl durumdaki 700 dekar araziye ektikleri arpanın hasadını yaz aylarında yaptıklarını ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz ilk mahsulleri anlamlı bir yerde kullanmak istedik. Buradan topladığımız mahsulü yaz aylarında Batı Karadeniz'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi hüzne boğan sel felaketinden etkilenen büyükbaş hayvan üreticilerimize gönderme kararı aldık. 2 tır dolusu mahsul Kızılay Selçuklu şubemiz ile birlikte Kastamonu ve çevresindeki üreticilerimize destek olmak amacıyla gönderildi. Kızılayımıza da şükranlarımı sunuyorum. Yaşanan acıları göğüsleyerek selden etkilenen insanlarımızın yaralarını hep birlikte sarıyoruz."

Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç ise Altay'ın katkılarıyla mahallelerindeki arazide kuru tarım denemesi yapıldığını ve güzel verim alındığını belirtti.

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