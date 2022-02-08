YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın duruşması sürüyor

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davanın duruşması sürüyor

08.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu sanık Mehmet Altun'un ablası sanık Ayşe Keleş: - "Olayın Kürt-Türk meselesiyle ilgisi yok. Mehmet Altun'un böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum"

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin, 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu katil zanlısı Mehmet Altun ile başka dava nedeniyle tutuklu bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Ayşe Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu) ve İbrahim Keleş ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Dedeoğulları ailesinin avukatları, iki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan kavga ile silahlı saldırı olayının birleştirilmesini talep ederek reddi hakim talebinde bulundu.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, dosyaların birleştirilmesi kararının, davanın hızlı ilerlemesinin engelleneceği, heyetin yargılamadan çekilmesinin usule uygun olmadığı ve davayı uzatmaya yönelik talepler olduğu için hakim reddi yapılamayacağına hükmederek, avukatlara itiraz hakları olduğunu bildirdi.

Talepleri reddedilen Dedeoğulları ailesinin avukatları, duruşma salonunu terk etti.

- Sanıklara söz verildi

Devam edilen duruşmada söz verilen sanıklardan İbrahim Keleş, Dedeoğulları ailesini küçüklüğünden beri tanıdığını, küs olduklarını söyledi.

Küfürleşme nedeniyle iki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan kavga sırasında pazarda olduğunu ifade eden Keleş, "Benim olayla alakam yoktur. Mehmet Altun Kurban bayramında ziyaret amaçlı eve geldi ancak ben sohbete dahil olmadım. Böyle bir saldırı planladığından haberim yoktu. Silahlı saldırının gerçekleştiği gün de pazardaydım. Arkadaşlarımın haber vermesi üzerine öğrendim." diye konuştu.

Lütfi Keleş'in eşi sanık Ayşe Keleş ise 10 yıl önce küfürleşme nedeniyle yaşanan kavgadan beri Dedeoğulları ailesiyle küs olduklarını belirtti.

Mehmet Altun'un olayı nasıl gerçekleştirdiğini bilmediğini iddia eden Keleş, "Olayın Kürt-Türk meselesiyle ilgisi yok. Mehmet Altun'un böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği gün tarladaydım. Burada sebze toplarken silah sesleri duyduk. Olaydan sonra Altun ile hiç görüşmedik." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu) de 10 sene önce yaşanan kavgayı çocuk olduğu için hatırlamadığını, olayın Kürt-Türk meselesi olmadığını kaydetti.

Sanık Altun'un böyle bir saldırıyı planladığını bilmediğini anlatan Keleş, "Olay günü pazarda tezgahımın başındaydım. Olay gerçekleştikten sonra annem telefonla haber verdi. Daha sonra polis ekipleriyle görüşerek, evde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını verdim." dedi.

Bazı tanıkların dinlenmesinin ardından, duruşmaya SEGBİS ile katılan Altun ile Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukat beyanlarının ardından Altun'un tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış ve adli kontrol yasağının devamına ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

- 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

İddianamede, Altun hakkında öldürme olayına ilişkin "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebinde bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandıTekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı TURKOVAC uygulandı
Sivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gittiSivasspor kupa maçı için Bandırma'ya gitti
Anahtar Kelimeler:
Konya silahlı saldırı

Konya Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:19
Sabah
07:41
Öğle
13:09
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:44
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Elektrik ve doğalgaz zammına türkülü tepki!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Sigaradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor!

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.