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Konya'da bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

01.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri ve esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Gölkaşı Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Y'nin evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, Reyhan Y'nin adresinde yaptıkları aramada, 72 kök Hint keneviri ile 890 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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kenevir Konya Beyşehir jandarma

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