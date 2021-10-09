YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

09.10.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ikamet eden Erva Kavaklı, balkonda oynadığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten hafriyat dolu çuvalın üzerine düştü.

112 Acil Servis ekibince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kavaklı'nın düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
PARTNERTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklamaTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklama
Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdüKonya'nın coğrafi işaretli ürünü Çetmi fasulyesi üreticisinin yüzünü güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:42
İkindi
15:54
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Altun Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Gürel Eczanesi
Selcuklu
Manolya Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Özgüven Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.