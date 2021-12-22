Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Konya'da başı konserve kutusuna sıkışmış halde bulunan kediyi, hayvanseverler kurtardı.
Alınan bilgiye göre, bir firmanın su dağıtım personeli Zafer Karataş (40) ve Osman Zeriğ (41), merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi fark etti.
Duruma hemen müdahale eden Zeriğ ile Karataş, hayvanın başındaki kutuyu çıkardı.
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karataş, AA muhabirine, havanın soğuk olması nedeniyle hareketsiz duran kediyi ilk başta ölü sandıklarını ifade ederek, "Hayatta olduğunu anlayınca önce sakinleştirdik, sonra da başını konserve kutusundan çıkardık. Çıkaramasaydık itfaiyeye götürecektik. Çok üşümüştü, hemen aracımıza alıp kaloriferi açtık ve ısıttık. Kedinin durumu normale dönünce sokağa bıraktık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz