YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

22.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Konya'da başı konserve kutusuna sıkışmış halde bulunan kediyi, hayvanseverler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, bir firmanın su dağıtım personeli Zafer Karataş (40) ve Osman Zeriğ (41), merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi fark etti.

Duruma hemen müdahale eden Zeriğ ile Karataş, hayvanın başındaki kutuyu çıkardı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karataş, AA muhabirine, havanın soğuk olması nedeniyle hareketsiz duran kediyi ilk başta ölü sandıklarını ifade ederek, "Hayatta olduğunu anlayınca önce sakinleştirdik, sonra da başını konserve kutusundan çıkardık. Çıkaramasaydık itfaiyeye götürecektik. Çok üşümüştü, hemen aracımıza alıp kaloriferi açtık ve ısıttık. Kedinin durumu normale dönünce sokağa bıraktık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
İstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyorİstanbul'da denize atlarken boynu kırılan genç iyileşme azmiyle yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:21
Akşam
17:42
Yatsı
19:04

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Bezirciler Eczanesi
Karatay
Cumhur Eczanesi
Karatay
Bosna Fatih Eczanesi
Selcuklu
Ece Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.