Konya'da başkasının tarlasını hasat eden kişi tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde başkasına ait 20 dekarlık buğdayı hasat eden kişi tutuklandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen biçerdöver operatörü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 20 dekarlık tarladaki buğdayı hasat edip, 8 ton buğdayı tarla sahibi olduğunu belirten İsmet M'ye teslim etti.

Şüphelenen operatörün durumu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına bildirmesi üzerine tarlanın Ezrail Bircan ve ortaklarına ait olduğu belirlendi.

Çiftçi Malları Koruma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Tarlayı işlettiği ve mahsulü aldığı belirlenen İsmet M, evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet M, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hasat edilen yaklaşık 8 ton buğday sahibine teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz