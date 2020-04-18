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Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

KONYA HABERLERİ  | 18.04.2020 16:00 | Son Güncelleme

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nin Dikilitaş Yaylası'nda, vatandaşlar evlerinde kalarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduklarını belirtti.

Yaylanın sakinlerinden Haşim Ertuğrul, şehir merkezindeki evlerinin yerine 1900 rakımlı yaylada temiz havada tedbirlere uyduklarını vurgulayarak, "Devletimizin almış olduğu tedbirler çerçevesinde kısıtlamaya uyuyoruz ve yayladaki evimizin bahçesinde vaktimizi geçiriyoruz." dedi.

Bahçede fidan dikimiyle uğraştıklarını dile getiren Ertuğrul, "Ben ve eşim vaktimizi değerlendirerek yaylamızın daha yeşil olması için bahçemizdeki ağaç sayısını artırıyoruz." diye konuştu.

Yaylada kendilerinden başka 7 hanede daha vatandaşların bulunduğunu belirten Ertuğrul, komşularıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasını yayla havasında, rahat geçirdiklerini ifade etti.

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Bozkır Dereköy Sokağa çıkma yasağına yaylada uyuyorlar yaylalar

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