YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

20.01.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda dün iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerine giden ekipler ağır yaralanan Edip Y. (28) ile Fuat G'yi (33) Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:06
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.