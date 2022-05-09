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Konya'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

09.05.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Konya'nın merkez Meram ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çayırbağ Mahallesi'nde kız kaçırma meselesinden aralarında husumet bulunan S.Ö. (16) ile Cem Ünalan (30) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ünalan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Meram Devlet Hastanesine kaldırılan Ünalan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

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