Konya'da bir çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde omzuna yorgun mermi isabet eden çocuğun yaralanmasına neden olan şüpheli gözaltına alındı.

Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.T.A'nın (13) yorgun mermiyle yaralanmasına neden olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli H.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- Olay

İlçe merkezinde 27 Ağustos'ta düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A, omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

