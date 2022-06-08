Konya'da bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde terzi deposu olarak kullanılan iş yerinin dışından silahla ateş eden şüpheliler, müşteriyi yaraladı.

Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'ta, İsmail G. ve Ümit G. kardeşler, henüz öğrenilemeyen nedenle terzi deposu olarak kullanılan iş yerine kapının dışından silahla ateş etti.

Kurşun, iş yerindeki müşteri Sabri Torun'a isabet etti.

Torun, çevredekilerce Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İş yeri sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

