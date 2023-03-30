Konya'da bir evden 5 kamyon çöp çıktı

Merkez Meram ilçesine bağlı Konevi Mahallesi'nde bir binanın zemin katında yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadının dairesinden kötü kokular yayılması üzerine, vatandaşlar Meram Belediyesini aradı.

Adrese giden Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, girdikleri dairenin tüm odalarının çöple kaplı olduğunu tespit etti.

Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, evdeki çöpleri kamyonlara doldurarak, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Devlet korumasına alınan yaşlı kadının yaşadığı evden 5 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri, evin temizlenmesinin ardından Belediye yetkililerine teşekkür etti.

