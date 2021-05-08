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Konya'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 9 bin lira borcu ödedi

08.05.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 9 bin lira borcu ödedi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalında veresiye defterinde yazılı olan borçları sildirdi.

Türidiye Mahallesi'nde Fethi Saraçoğlu'na ait bakkala gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterinde bulunan 9 bin lira tutarındaki borçları ödedi.

Mahallede 10 yıldır bakkal işleten Saraçoğlu, AA muhabirine, dükkanına gelen kişinin sohbet ettikten sonra veresiye defterini istediğini belirtti.

Saraçoğlu, "Vatandaşların borcunu hesapladık, 9 bin lira tutarındaki borcun hepsini ödedi. 'Kimsenin beni bilmesini istemiyorum. Sadece bana ve tüm insanlığa dua etsinler.' dedi ve gitti. Pandemi döneminde hem vatandaşa hem de bize iyi oldu. Borcunu ödemeye gelen bazı vatandaşlar da borçlarının ödendiğini söylediğimde şaşırdılar ve çok mutlu oldular. Buraya 5-6 yıllık borcu olanlar vardı. Veresiye satışla zor zamanlardan geçiyoruz. Bu tip yardımlar bizleri de sevindiriyor." diye konuştu.

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