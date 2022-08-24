YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

24.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

Konya'da eski eşini tabancayla vurmak isteyen kadın, araya bir kişinin girmesiyle yanlışlıkla kendisini yaraladı.

İddiaya göre, Seda Y, eski eşi M.Z.D'nin Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İkili arasında 2 çocuklarının velayet meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine Seda Y, aracından aldığı tabancayla M.Z.D'yi vurmak istediği sırada, iş yerine beraber geldiği S.O. tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu sırada silahı ateşleyen kadın, kendisini yanlışlıkla karnından vurdu.

Arkadaşı S.O. tarafından ağır yaralı olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadın, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandıKonya'da kargoyla silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladıSivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı
Anahtar Kelimeler:
Konya Velayet

Konya Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
12:58
İkindi
16:40
Akşam
19:39
Yatsı
21:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.