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Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

23.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi silahını temizlerken kendini yaralayınca hastaneye kaldırıldı.

Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta ikamet eden T.Ç, ruhsatlı silahını temizlediği sırada yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan T.Ç'nin kasığından yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

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