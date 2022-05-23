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Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

23.05.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da Süleyman Yıldız'ın ofisinde silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Galip D, Hakan G, Sinan G. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Galip D, savunmasında olay günü yanında silah olmadığını, Hakan G. ve Sinan G. ile Yıldız'ın ofisine gittiklerini belirterek, silahı olaydan sonra diğer sanık Sinan G'den aldığını öne sürdü.

Diğer sanıklar Hakan G. ile Sinan G. ise önceki beyanlarını tekrar ederek, avukatlarının savunmalarına katıldıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Meram ilçesinde plazanın 4. katındaki hafriyat ofisinden 31 Mart 2021'de silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, başından silahla vurulan Süleyman Yıldız'ın (40) cesedini bulmuştu.

Şüphelilerden Hakan G. (28) belirlenen adresteki çeyiz sandığının içinde, Sinan G. (25) aracıyla İzmir'e kaçarken Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu Kula ilçesinde, Galip D. (24) de cinayetten 2 gün sonra yakalanmış, zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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