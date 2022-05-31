YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı

Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı

31.05.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişinin öldüğü kazaya sebep olduğu ileri sürülen sürücü tutuklandı

Konya'nın Derbent ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına sebebiyet verdiği ileri sürülen diğer aracın sürücüsü tutuklandı.

Değiş Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan sürücü M.K'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

- Olay

Bünyamin Öz (38) idaresindeki 42 AAD 039 plakalı otomobil, 29 Mayıs'ta Değiş Mahallesi'nde, iddiaya göre M.K. idaresindeki otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak devrilmiş, sürücü Bünyamin Öz olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki eşi Emine (37), çocukları Ahmet Can (1), Muhammed İbrahim (2) ve Beyza Nur Öz (12) yaralanmıştı.

Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen diğer otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alınmıştı.

Trafik kazasının, hayatını kaybeden Bünyamin Öz'ün cep telefonundan sosyal medyada canlı yayın yapıldığı sırada meydana geldiği ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Aydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandıAydın'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Futbol: TFF 2. Lig play-off finaliFutbol: TFF 2. Lig play-off finali
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:23
Öğle
12:53
İkindi
16:45
Akşam
20:12
Yatsı
21:49
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Mükemmel görünmek istedi! “Karnımda kocaman bir delikle...”

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Alkolden daha zararlı! Ağzınıza bile sürmeyin

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Tam yemeye karar verdiğiniz an fark edersiniz! Kurtulmak çok basit

Tam yemeye karar verdiğiniz an fark edersiniz! Kurtulmak çok basit

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.