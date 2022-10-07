Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce Yaka Mahallesi'ndeki bir otoparkta Abdurrahim Yeşilbağ'ın (46) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Hakan K. (46) ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Cevdet K'nin (36) otomobille Gaziantep'e gitmeye çalıştıklarını tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince Konya'nın Karapınar ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

İki şüpheli ile olay yerinde gözaltına alınan Ahmet T. (42), Cihan B. (34) ve otoparkın bekçisi N.M. (59) de emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, otoparkta beraber alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını, Hakan K'nin küfreden Yeşilbağ'ı tabancayla vurduğunu söyledikleri öğrenildi.

