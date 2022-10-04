Konya'da bir kişiyi silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güven Y. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Güven Y'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Terzilik yapan Güven Y. Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak'ta 9 Haziran 2021'de alacak verecek meselesinden tartıştığı, müzede bekçi olarak görev yapan Mustafa Candemir'i (48) silahla öldürmüştü.



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