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Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

KONYA HABERLERİ  | 22.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

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