Konya'da bir mahalle karantinaya alındı

Konya'nın Ahırlı ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Karacakuyu Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Uygulanacak karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Sağlık ekiplerinin mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirdiği, hastaların temasta bulundukları kişileri ise takibe aldığı öğrenildi.