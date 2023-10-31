YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir şüpheli, polisin silahını almak isterken vuruldu

Konya'da bir şüpheli, polisin silahını almak isterken vuruldu

31.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi kendisine müdahalede bulunmak isteyen polisin silahını almaya çalışırken vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şehit Enes Kaya Sokak'ta çevreye rahatsızlık veren bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Kani Y'ye (24) müdahalede bulunmak isterken şüpheli polisin silahını almak istedi. Arbede sırasında Kani Y. tabancayla vuruldu. Olayda polis memuru Ramazan A. da darp sonucu yaralandı.

Yaralı polisin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan Kani Y. ile polis memuru Ramazan A. ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandıMersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Feci kazadan yara almadan kurtulduFeci kazadan yara almadan kurtuldu
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya darp

Konya Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:07
Öğle
12:39
İkindi
15:34
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Batumak eczanesi
Kadinhani
Üzümlü eczanesi
Beysehir
Damla eczanesi
Selcuklu
Burak eczanesi
Selcuklu
Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.