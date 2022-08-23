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Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu

23.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu.

Küçükmuhsine Mahallesi yakınlarında bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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