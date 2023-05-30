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Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

30.05.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karatay ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, müebbet hapis talep etti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Ö, maktul Güler Gül'ün annesi Naringül Renkliışık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa "kasten adam öldürmekten" müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Serdar Ö, hakkındaki iddiaları reddederek, "Eğer planlı yapsaydım önce kayınvalidemi öldürürdüm. Olay yerine eşimi öldürme amaçlı gitmedim." dedi.

Mahkeme Başkanı, savunma avukatının olayda "haksız tahrik hükümleri" olduğu şeklindeki iddialarını ispat için mahkeme heyetinden istediği ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

OLAY

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat 2022'de aralarındaki geçimsizlik nedeniyle annesinin evinde kalan dini nikahlı eşi Güler Gül'ü silahla öldüren Serdar Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Serdar Ö. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, 5 çocuğunun annesi Gül ile barışmak için kayınvalidesinin evine gittiği öğrenilmişti.

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