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Konya'da birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor

25.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da birlikte yolculuk yaptığı arkadaşını silahla yaralayan kişi aranıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişi, aynı araçta yolculuk ettiği arkadaşını silahla yaraladı.

İddiaya göre, Antalya'dan Beyşehir'e gelen T.U, otomobilde birlikte yolculuk yaptığı Ali G. ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda T.U, otomobili durdurarak yol kenarında Ali G'yi silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali G, yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli T.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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