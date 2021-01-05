Konya’da bisiklet kültürü yaygınlaşacak

Konya’da, bisiklet kültürünü ve farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında yıl boyunca bisikletle ilgili bilgilendirme ve uyarı görselleri paylaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunun bulunduğu Konya’da bisiklet kültürünü ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaları artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bisikletin yakıt tüketmemesi, trafik tıkanıklığı oluşturmaması, çevreyi kirletmemesi, karayolu araçlarına göre çok daha az yatırım maliyeti gerektirmesi, gürültü oluşturmaması gibi çevreye ve topluma birçok olumlu etkisinin olduğunu kaydeden Başkan Altay, bisiklet kullanımını ve bisiklet konusundaki farkındalığı artırmak için her hafta farklı bir görsel ile elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında çalışma yapmaya başladıklarını dile getirdi.

Başkan Altay, “Amacımız bisiklet kullanmanın olumlu etkilerini vatandaşımıza anlatmakla beraber, bisikletlilerin haklarını da muhafaza etmek. ‘Çevreyi Seviyorum, Bisiklete Biniyorum’ sloganıyla bu çalışmamızı başlattık. Küresel ısınmanın, kuraklığın gündemde olduğu bir dönemde ilk olarak bisiklet kullanmanın iklim değişikliği ile mücadelede, çevrenin korunmasındaki etkisini ifade etmek istedik. Bu tür çalışmalarımızla bisiklet şehri Konya’da, bisiklet kültürünü ve farkındalığını toplumun tamamına yaymayı amaçlıyoruz. Nihai hedefimiz şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik ederek bisiklet kullanım oranını arttırmak.” şeklinde konuştu.

Şehir merkezinde 2019 yılında 55 noktada devreye alınan elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında karayolu araçlarına iki nokta arasında ortalama varış süreleri, yol durumu, bilgilendirme, otopark yönlendirme, kaza ve ulaşım durumları ile ilgili anlık bilgilendirme yapılıyor. Elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranının 30’unda 2021 yılı boyunca her hafta farklı bir görsel ile bisiklet konusunda bilgilendirme ve uyarı görselleri paylaşılacak.

