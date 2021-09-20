Konya'da bisiklet ve kaykayın kalbi bu mekanda atıyor

ANIL KURU - Yaklaşık 600 bin kullanıcısı ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla "bisikletin başkenti" olarak nitelendirilen Konya'da, 7 bin 785 metrekare alana yapılan "Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkı", amatör ve profesyonel sporcuları eğlenceli bir deneyime davet ediyor.

Merkez Selçuklu İlçesinde yapılan ve 1 milyon 200 bin liraya mal olan park, 5 yaş üstünün yararlanabileceği 70 metre ve 350 metre uzunluğunda iki parkura, 366 metre koşu ve yürüyüş yoluna sahip.

Selçuklu İlçe Belediyesince yaptırılan parkın en önemli özelliği amatör veya profesyonel, fark etmeden sporcuların bisiklet ve kaykay tekniklerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri şekilde dizayn edilmiş olması.

Yaklaşık 600 bin kullanıcısı ve 515 kilometre bisiklet yollarıyla "bisikletin başkenti" olarak nitelendirilen Konya'da, bisiklet ve kaykaya ilgi duyan her yaştan insanı kendine çeken park, özellikle bisikletli gençlerin yaptığı basit akrobatik hareketler nedeniyle, fotoğraf meraklılarının da uğrak mekanları arasındaki yerini aldı.

Antalya'dan gelerek parkı ziyaret eden Özgür Seçmen, AA muhabirine, parkın halkın ulaşabileceği merkezi konumda olması, bisiklet ve kaykay sporu için özel tasarlanmış olmasıyla bir ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Bu tarz parkurların sayıca arttırılması gerektiğini vurgulayan Seçmen, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklar için çok iyi bir mekan. Burada çok iyi vakit geçiriyorlar. Enerjilerini atarak keyif alıyorlar. Bambaşka bir yaşam tarzı gizli bu tip mekanlarda. Bu tarz bir yer neredeyse hiç görmedik. Konya'da bisiklete binen çok fazla insan var. Belediye buraya kadar yapabileceği her şeyi yapmış. Bundan sonrası ailelerde. Çocuklarının koruyucu kıyafetlerine dikkat etmeliler gerekli. Daha da iyileri, daha da büyükleri yapılmalı. Mekanı çok beğendim. Parkurların şekli çok güzel. İnsanlar istedikleri gibi kullanabiliyorlar."

- "Fotoğraf açısından çok güzel bir mekan"

Fotoğraf çekmek için parkı ziyaret eden Hasan Güzel ise parkın fotoğraf açısından çok güzel bir mekan oluşturduğunu, sarı ve yeşil renklerin fotoğraflara değer kattığını söyledi.

Parkın çok profesyonelce yapıldığını anlatan Güzel, "Asfaltın zemini son derece sağlıklı. Zamanla daha iyileri olacaktır. Çocuklarımız farklı şeylerle ilgilenmesin, kötü alışkanlıkları olmasın, enerjilerini burada atsınlar. Ben çok beğendim, yapanlara çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Düz bir zeminde bisiklet sürmenin fotoğraf açısından değeri çok büyük olmayabilir. Ancak burada girintili çıkıntılı bir zemin var ve gençler burada akrobasi yapabiliyorlar. Bu durum onların zihinsel ve fiziksel gelişimine çok faydalı. Bizim için de güzel anların oluşması açısından önemli." diye konuştu.

Bisiklet sürmek için parka gelen 12 yaşındaki Ali Furkan Küçükmisçi de çevresinde oturduğunu parkın yapımını sabırsızlıkla takip ettiğini anlattı.

Vakit buldukça geldiği parkta zamanın çok hızlı geçtiğini ifade eden Küçükmisçi, "Ben saat 6 gibi geliyorum, saat ne zaman 10 olmuş anlamıyorum. Bu parkta hem kaykay hem de bisiklet sürmek mümkün. İyi vakit geçirmek isteyen herkesi parka davet ediyorum. " dedi.

Parkın çocuk ziyaretçilerinden Ömer Can Eldeş ise sürekli geldiği parkın yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Parkta bisiklet sürüyorum. Bisiklete artık daha çok hakimiz. Akrobatik bazı hareketleri de yapabiliyoruz." diye konuştu.

