YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da boş müstakil ev çöktü

Konya’da boş müstakil ev çöktü

KONYA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Konya’da kentsel dönüşüme giren bölgede bulunan müstakil evin çökmesi sonucu Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri evde yaşayan olması ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Konya’da kentsel dönüşüme giren bölgede bulunan müstakil evin çökmesi sonucu Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri evde yaşayan olması ihtimaline karşı çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı
Olay, merkez Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi Süngerli Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arasında bulunan müstakil ev kentsel dönüşüm projesinin ardından boşaltıldı. Gündüz saatlerinde eskicilerin içerideki eşyaları söktüğü öğrenilen evde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, molozların altında birilerinin olma ihtimaline karşı evin bulunduğu bölgede çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Kayserispor Selahattin’i gönderdi
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Van Büyükşehir Belediyesiyle Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Baro Başkanı Aktürk: “Yeni adli yılın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum”
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı
Lung’dan 30 Ağustos paylaşımı

Konya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:12
Öğle
12:55
İkindi
16:34
Akşam
19:29
Yatsı
20:48

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Çağrı Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Doğumevi Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Orçun Eczanesi
Selcuklu
Özmen Eczanesi
Selcuklu
Şafak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesinde özgün mühendislik eğitimi
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
KTO Karatay Üniversitesi pilotaj bölümüne 33 öğrenci alacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.