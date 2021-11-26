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Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı

26.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir minibüsle Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı'nda minibüsü durdurdu.

Yapılan aramada, aracın bagaj kısmına yapılmış özel bölmelerde 12 kilo 456 gram esrar bulundu.

Araçtaki H.K, I.K, E.D, G.K. ve K.A, gözaltına alındı.

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