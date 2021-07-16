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Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı

16.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan şüpheli sayısı 25 oldu

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin başlatılan çalışma kapsamında, 13 Temmuz Salı günü 24 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından bugün 1 şüpheli hakkında daha yakalama kararı verildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 25 oldu.

Öte yandan, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 Temmuz'da 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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