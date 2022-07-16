Konya'da çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi

Konya'da bir tırdan çalınan 9 bin 500 şişe alkol Akşehir'de ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya'da bir tırdan içki çalınması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, çalınan içkilerin iki kamyonetle Akşehir'e gittiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kamyonetleri D-300 kara yolunda durdurdu.
Kamyonetlerde yapılan aramada çalıntı içkilerin araçlarda olduğu belirlendi. Her iki araç sürücüsü gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen kamyonetlerden 9 bin 500 adet içki şişesi indirildi.
Araç sürücüleri, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. El konulan içkiler sahibine teslim edildi.
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