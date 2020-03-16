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Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

KONYA HABERLERİ  | 16.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Konya’da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya’da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya’da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya’da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi aracını bulamayınca polise haber verdi. Otomobilin bulunabilmesi için il genelinde çalışma başlatılırken, çalınan otomobilin Seydişehir ilçesinde eski ceza evi yerine yapılan otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından otomobil parmak izi çalışması yapılırken, araç daha sonra sahibine teslim edildi. Polis, aracı çalın kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Konya’da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

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