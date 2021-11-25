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Konya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.11.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin B. idaresindeki 07 LFS 84 plakalı otomobil, Beyşehir-Şarkikaraağaç kara yolunun 15. kilometresinde, Turgay Ş. yönetimindeki 42 B 4554 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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trafik kazası Konya

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