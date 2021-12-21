YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

21.12.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alaylar Bir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Sait Karakılınç yönetimindeki 07 S 3750 plakalı otomobil ile Kadir Caran idaresindeki 42 K 4919 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Kadir Caran'ın kullandığı otomobildeki Buğrahan Kutay, Neriman, Sultan, Dudu Naz ve Nisa Nur Caran yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Konya Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:03

Konya Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Güzelşehir Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Günaydın Eczanesi
Selcuklu
Kampüs Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Otogar Eczanesi
Selcuklu
Umut Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.