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Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

02.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çarptığı yayanın ölümüne neden olan sanık hakim karşısında

Konya'da otomobiliyle seyir halindeyken çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Fatih T, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kendisine söz verilen Fatih T, olay günü idaresindeki araçla ilerlerken bir ses duyduğunu, havanın puslu ve karanlık olması sebebiyle ne olduğunu anlamadığını öne sürdü.

Araçtaki İlyas G. ile yola devam ettiklerini belirten Fatih T, "İnsana çarptığımızı fark etmedim, buz kütlesi olduğunu düşündüm. Eve gittiğimizde aracın sağ farının ve ön camının kırık olduğunu görünce İlyas ile kontrol için geri döndük. Başka bir araçla olay yerine vardığımızda bir erkek şahsın sağ tarafı üzerine yattığını gördük." dedi.

Yerde yatan kişinin nabzını kontrol ettiğini anlatan sanık Fatih T, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Daha sonra ambulansa haber verdik. Bu sırada yoldan geçen bir belediye otobüsünü durdurarak, yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalıştık. Ardından arkadaşımla eve gittik. Polisler eve geldi. İlk defa kaza yaptığım ve şoka girdiğim için polise gitmeyi düşünemedim."

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlyas G. de havanın puslu olduğunu, neye çarptıklarını görmediğini, şoka girdikleri için durmadıklarını, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Caddesi'nde 30 Ocak'ta yolda yürüyen Nuri Gürler bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, Gürler belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda Gürler'e çarptığı belirlenen sürücü Fatih T. ile yanında bulunan İ.G. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Fatih T, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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