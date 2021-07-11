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Konya'da çarşı pazarda bayram hareketliliği başladı

11.07.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çarşı pazarda bayram hareketliliği başladı

Konya'da Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayramlık kıyafet ve kuruyemiş, meyve-sebze almak isteyen vatandaşlar kent merkezindeki Bedesten Çarşısı ve Melike Hatun Çarşısı gibi tarihi alışveriş yerlerini tercih ediyor.

Sıcak havaya rağmen hazırlıklarını sürdüren vatandaşların yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

Bedesten esnafından Hüseyin Özdemir, düğünlerin ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle satışların arttığını söyledi.

Özdemir, bayram sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına bağlı bir sorun olmazsa işlerin daha çok açılmasını beklediklerini vurguladı.

Çarşıda 35 yıldır hizmet veren giyim mağazası sahibi Tahir Uyanık da vatandaşlara hizmet için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Uyanık, Kovid-19 nedeniyle ertelenen düğünler ve organizasyonların hareketlilikte büyük payı olduğuna dikkati çekerek, "Herkesin düğünleri yapma gayreti var, ufak ufak hareketlenme başladı. Anne penyelerimiz 40 lirayla 110 lira arasında değişir, abiyeye geçtiğimiz zaman 300 liraya da abiye verebiliyoruz 1300 liraya da. Tamamen müşterimizin ayırdığı bütçeye ve tarzına bağlı." diye konuştu.

Ayakkabıcılık yapan 50 yaşındaki Ali Gülen ise bayramların, işlerindeki hareketliliği arttırdığını söyledi.

Fiyatların müşterilerin beğenisine göre değiştiğini belirten Gülen, "Ayakkabı fiyatlarımız uygun diyebiliriz. 50 ile 250 lira arasında modellere göre değişiyor." ifadesini kullandı.

Meyve sebze satan Melike Hatun Çarşısı esnafı Nuri Atalay da taze ürün tüketmek isteyen vatandaşların meyve sebze alışverişini bayrama son 2 gün kala yaptıklarını ifade etti.

Melike Hatun Çarşısı'nda 32 yıldır baharatçılık yapan bir diğer esnaf Hasan Göğer de kendi sucuğunu yapmak isteyen vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Müşterilerimize sucuk malzemeleri, baharatlar, ayrıca mangallık ve köftelik ürünler satarız. Bu sıcak havalarda yapılan sucukların iyi korunması gerekiyor. Sıcağa asılan sucuklar bozulur, ekşime yapar. Sucuk yapıldıktan sonra direkt buzdolabına koyulmalıdır. Aksi halde yapılan sucuklar sıcak hava nedeniyle bozulur."

Bedesten'de kahve satan Arif Yanar ise vatandaşların genelde az kavrulmuş Türk kahvesi tercih ettiklerini, fiyatların 60-70 lira arasında değiştiğini söyledi.

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