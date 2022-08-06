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Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi

06.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çeşitli suçlardan aranan 65 kişiden 55'i cezaevine gönderildi

Konya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 65 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, "hırsızlık, kasten yaralama, taksirle öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma ve dolandırıcılık" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kentte 40 ekiple 120 polisin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 65 kişiden 55'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, 10'u adliyeye sevk edildi.

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