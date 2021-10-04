YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri 24 saat görev başında

Konya'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri 24 saat görev başında

04.10.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri 24 saat görev başında

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmeye yönelik 24 saat çalışma yürütüyor.

Hayvanlara karşı işlenen birçok suçun önlenmesini sağlayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, faaliyet gösterdiği bir yıl içinde 690 ihbara yanıt verdi.

Hayvanlara kötü davranma suçundan 5, yasak ırk hayvan besleme suçundan 30, hayvan dövüştürme suçundan 5 şahsa işlem yapıldı.

Benzeri suçların yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü iş birliği ile doğal ortamından koparılması ve avlanılması yasak olan 2 ceylan ve 76 keklik kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Toplamda 47 şahsa 371 bin 479 lira para cezası uygulandı. Hayvanlara zarar verdiği tespit edilen 27 kişiye ise adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
İranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiİranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazartesi

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:44
İkindi
16:01
Akşam
18:37
Yatsı
19:52
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Marmara Denizi'nde mimari bloklar yüklü gemi batığı keşfedildi

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.