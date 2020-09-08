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Konya'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

KONYA HABERLERİ  | 08.09.2020 20:51 | Son Güncelleme

Konya'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'nde bir iş yerinde Ayhan D. ile İbrahim K. (27) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan D, cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

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