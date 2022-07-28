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Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

28.07.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada, bir kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı.

İlçe merkezinde Fatih Uyar'a (39) ait kahvehaneye gelen Mehmet Ali Y, aralarında daha önceden husumet bulunan Memiş Ç. ve Mehmet Ali P. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet Ali Y. tabancayla, kavgayı ayırmaya çalışan işletme sahibi Uyar ile Memiş Ç. ve Mehmet Ali P'yi yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uyar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Mehmet Ali P. ise ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Ali Y. kısa sürede bekçiler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, Bozkır Devlet Hastanesi önüne gelen tarafların yakınlarının olay çıkarması ihtimaline karşın, polis ve jandarma ekipleri görevlendirildi.

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Konya silahlı kavga

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