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Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

25.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine sıçradı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı, 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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