Konya'da çıkan yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında çıkan ve 3 iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.
Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine sıçradı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralananın olmadığı, 4 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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