Konya'da cinayetten aranan hükümlü şans oyunu oynarken yakalandı

Konya'da biri "kasten öldürme" ve diğeri "hırsızlık"tan aranan iki hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla kentte kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Yürütülen çalışma kapsamında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M, şans oyunu oynadığı binada gözaltına alındı.

Kağıt toplayıcılığı bahanesiyle evlerden hırsızlık yaptığı ve bu suçtan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Z.G. ise kaldığı eve yapılan baskında yatağın altında saklanırken yakalandı.

İki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

