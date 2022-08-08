YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı

Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı

08.08.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için emniyet amirliğinden ihraç edilen, hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan A'yı (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, hükümlüyü düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Hükümlünün, FETÖ'ye üyelikten 2016 yılında emniyet amirliğinden ihraç edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. İslami Dayanışma Oyunları5. İslami Dayanışma Oyunları
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldüErzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
fetö Konya

Konya Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
13:01
İkindi
16:49
Akşam
20:00
Yatsı
21:27
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.