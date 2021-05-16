Konya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kadir Burhan idaresindeki 42 AIK 616 plakalı cip, Ziya Gökalp Mahallesi Ereğli Caddesi'nde, Akgül Kılıç yönetimindeki 42 CBR 13 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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