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Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

24.05.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Şapcı idaresindeki 77 AAE 685 plakalı otomobil ile Kübra Yanar yönetimindeki 33 KY 138 plakalı cip, Konya-Adana kara yolu Ereğli giriş kavşağında çarpıştı.

Kazada Ali Şapcı ile araçlarda bulunan Yasemin Yekşun, Hafize Şapcı, Elif Şapcı, Hakkıhan Şapcı ve Fatma Yanar yaralandı.

Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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