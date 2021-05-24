Konya'da cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ali Şapcı idaresindeki 77 AAE 685 plakalı otomobil ile Kübra Yanar yönetimindeki 33 KY 138 plakalı cip, Konya-Adana kara yolu Ereğli giriş kavşağında çarpıştı.

Kazada Ali Şapcı ile araçlarda bulunan Yasemin Yekşun, Hafize Şapcı, Elif Şapcı, Hakkıhan Şapcı ve Fatma Yanar yaralandı.

Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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