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Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullanan zanlı serbest bırakıldı

25.01.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çocuğun önünde uyuşturucu kullanan zanlı serbest bırakıldı

Konya'da 4 yaşındaki çocuğun önünde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde "küçük çocuğun önünde uyuşturucu kullanılması"na ilişkin yayımlanan görüntüler üzerine yakalanan şüphelilerden T.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük bir çocuğun önünde uyuşturucu kullanılmasına ilişkin görüntülerin ulusal haber sitelerinde yer almasının ardından çalışma başlatmış, dün, görüntülerdeki anne S.E. ile T.A, Ü.C. ve K.D. gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından görüntülerde yer alan 4 yaşındaki E.E. ile 7 yaşındaki kardeşi S.E. devlet korumasına alınmış, şüphelilerden Ü.C, K.D. ve S.E'ye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapılmıştı.

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