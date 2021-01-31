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Konya’da çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor

31.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan 3 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan 3 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretildi. Tesislerden bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ise 456 milyon 330 bin 518 kilowatt oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Belediyeler olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik” dedi.

"3 tesiste bugün kadar 456 milyon 330 bin kilowatt elektrik üretildi
Konyamızda Aslım, Kaşınhanı ve Akşehir olmak üzere 3 tane metan gazından enerji üretim tesisi olduğunu belirten Başkan Altay, “Tesislerimizde; katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. 2011’de Aslım’da, 2018’de ise Kaşınhanı ve Akşehir’de kurulan 3 tesisimizde bugüne kadar 456 milyon 330 bin 518 kilowatt elektrik üretildi” ifadelerini kullandı.

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