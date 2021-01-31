Konya’da çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları arasında olan 3 adet metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretildi. Tesislerden bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ise 456 milyon 330 bin 518 kilowatt oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Belediyeler olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik” dedi.