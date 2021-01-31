Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

Konya Büyükşehir Belediyesince rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan üç tesisten geçen yıl toplam 78 milyon 294 bin 638 kilowatt saat elektrik üretildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda bulunan çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Altay, "Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni hayata geçirdik." bilgisini verdi.