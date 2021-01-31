YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

31.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da çöpten 1 yılda 78 milyon kilowatt saat elektrik üretildi

Konya Büyükşehir Belediyesince rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan üç tesisten geçen yıl toplam 78 milyon 294 bin 638 kilowatt saat elektrik üretildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda bulunan çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Belediye olarak en önemli sorumluluklarından birinin de çevreyi korumak olduğunu vurgulayan Altay, "Biz de hem çevremizi korumak hem de şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Altay, Konya'da Aslım, Kaşınhanı ve Akşehir olmak üzere 3 metan gazından enerji üretim tesisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tesislerimizde katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve hem sera gazı azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Tesislerimizde 2020 yılında 78 milyon 294 bin 638 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdik. 2011'de Aslım'da, 2018'de ise Kaşınhanı ve Akşehir'de kurulan 3 tesisimizde bugüne kadar toplam 456 milyon 330 bin 518 kilowatt elektrik üretildi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Karatay Eczanesi
Karatay
Tekbaş Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Cihanbeyli Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Nurgül Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

KOSKİ kuş tası ile sokak havyanlarının su ihtiyacını gideriyor

KOSKİ kuş tası ile sokak havyanlarının su ihtiyacını gideriyor

Konya’da çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor

Konya’da çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor

İnşaat ustasının tabloları görenlerin beğenisini kazanıyor

İnşaat ustasının tabloları görenlerin beğenisini kazanıyor

Selçuklu sosyal belediyecilikte de örnek oluyor

Selçuklu sosyal belediyecilikte de örnek oluyor

Başkan Kılca, ilçe teşkilatı ve mahalle temsilcileriyle buluştu

Başkan Kılca, ilçe teşkilatı ve mahalle temsilcileriyle buluştu

Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.